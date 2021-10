B29: Tunnel im Rems-​Murr-​Kreis werden gereinigt

Foto: Rainer Sturm /​pixelio.d

In den Bundesstraßen-​Tunneln im Rems-​Murr-​Kreis werden in nächster Zeit in den Abend– und Nachtstunden gereinigt und gewartet. Der Kappelbergtunnel, Leutenbachtunnel sowie der Grafenberg– und Sünchentunnel müssen dazu voll gesperrt werden.

Montag, 18. Oktober 2021

Thorsten Vaas

58 Sekunden Lesedauer



Die Bundesstraßen-​Tunnel sind aufgrund der hohen Verkehrsstärke starken Verschmutzungen durch Ruß, Reifenabrieb und Staub ausgesetzt. Neben den Tunnelwänden werden auch die Verkehrsschilder, die Beleuchtung, die Notrufnischen sowie weitere Betriebseinrichtungen gereinigt. Die jeweiligen Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.Von Freitag, 5. November, bis Samstag, 6. November, werden die Tunnel der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart ab 20 Uhr und in Fahrtrichtung Aalen ab 21 Uhr, jeweils bis 3 Uhr voll gesperrt.Für die Wartungs– und Reinigungsarbeiten sind ebenfalls Vollsperrungen notwendig, die auch hier nur in den Nachtstunden stattfinden: Von Freitag, 22. Oktober, 20 Uhr, bis Samstag, 23. Oktober, 5 Uhr morgens, ist die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Backnang wird von Sonntag, 24. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 25. Oktober, 5 Uhr morgens, voll gesperrt.Auch für die Wartungs– und Reinigungsarbeiten im Kappelbergtunnel bei Fellbach sind Vollsperrungen notwendig. Von Samstag, 23. Oktober, ab 22 Uhr, bis Sonntag, 24. Oktober, 8 Uhr morgens, wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Aalen voll gesperrt. Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Stuttgart ist von Samstag, 6. November, 22 Uhr, bis Sonntag, 7. November, 8 Uhr morgens voll gesperrt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



274 Aufrufe

232 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen