Der Tag der Kulturen zeigt das „bunte Gesicht“ von Schwäbisch Gmünd

Eine Weltreise an einem Nachmittag? Kein Problem auf dem Tag der Kulturen! Bereits zum neunten Mal fand am Sonntag auf dem Gelände zwischen dem Gold– und Silberforum und dem Stadtgarten der offizielle Tag der Kulturen statt.

Montag, 18. Oktober 2021

Gerold Bauer

Mit dabei: der Alevitische Verein, die Kroatische und die Türkische Gemeinde, Albanien, Thailand, Russland und Indien – nur ein Bruchteil der in Schwäbisch Gmünd vertretenen 140 Nationen. Auch Institutionen wie die a.l.s.o. Möbelbörse, das Jugendwerk, der Kleintierzuchtverein und die Aktion Jugendberufshilfe in Ostwürttemberg (AJO) e. V. boten an ihren Ständen Informationsmaterial. Auf der kleinen Bühne wurde musikalisches und tänzerisches Programm geboten.





