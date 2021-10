Epilepsie: Trotz Gewitter im Kopf ein fast normales Leben möglich

Der Gmünder Epilepsietag ging mit einem anspruchsvollen und interessanten Programm in der Dietrich-​Bonhoeffer-​Schule in der Oststadt Schwäbisch Gmünds über die Bühne und machte deutlich, welche wichtige Rolle der Sport für die Betroffenen spielt.

Montag, 18. Oktober 2021

Gerold Bauer

Ein herzliches Grußwort richtete Erster Bürgermeister Christian Baron an die Veranstalter und Besucher, insbesondere an den Vorsitzenden der Selbsthilfegruppe, Klaus Meyer, und den Landtagsabgeordneten Tim Brückner. Baron stellte fest, dass die Corona-​Krise die Wichtigkeit der Gesundheit im allgemeinen Bewusstsein hervorgehoben habe und viele Menschen sensibel geworden seien für Pflege und Alter. Er lobte das ehrenamtliche Engagement in Schwäbisch Gmünd und die positive Rolle des Vereinsvorsitzenden.





Durch das Programm der „Selbsthilfegruppe für Anfallskranke in Schwäbisch Gmünd und Umgebung e.V. (SHG) führte die Patin der SHG, Dr. Tanja Weisbrod vom Stauferklinikum in Mutlangen. Nach einem Jahr Pause, bedingt durch Corona, stand der Tag unter dem Doppelmotto: „Epilepsie braucht Offenheit“ und „Epilepsie braucht Sport“.

