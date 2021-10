Holz– und Kunststoff verarbeitende Industrie: Warnstreik bei der Leicht Küchen AG

Foto: nb

Von 12 bis 15 Uhr ruhte am Montag die Arbeit in den Werken der Leicht Küchen AG. Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifrunde 4,5 Prozent mehr Entgelt und hatte zum Warnstreik aufgerufen.

Montag, 18. Oktober 2021

Nicole Beuther

Insgesamt 760 Leicht-​Mitarbeiter der Standorte Gmünd (Gügling), Waldstetten und Kirchheim waren zum Streik aufgerufen; über 100 hatten sich vor dem neuen Werk 2 auf dem Gügling versammelt. Dieses sei in besonders hohem Maße durch ständige Mehrarbeit und flexible Sonderschichten belastet, so Peter Hofer, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Gmünd. Nicht nur für die Mitarbeiter der Leicht Küchen AG, sondern auch für alle anderen Beschäftigten der Holz– und Kunststoff verarbeitenden Industrie fordert die IG Metall 4,5 Prozent mehr Entgelt.







Was außerdem gefordert wird und welcher Ansicht die Arbeitgeberseite ist, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



