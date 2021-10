Ehrenamt: Ortschaftsrat Helmut Geiger in Rechberg geehrt

Am Montag wurde im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung in der Rechberger Gemeindehalle der langjährige Ortschaftsrat Helmut Geiger von Oberbürgermeister Richard Arnold für über 20 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit geehrt.

Ihr Gruß galt vor allem Helmut Geiger und seiner Frau Gabriele, sowie Oberbürgermeister Richard Arnold, der danach das Wort ergriff und Geigers Stationen als Ortschaftsrat und als Vereinsmitglied des TSGV Rechberg anführte. Aufgrund seiner Verdienste und seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements händigte der Oberbürgermeister dem Jubilar die Ehrenurkunde und das silberne Verdienstabzeichen des Städtetags Baden-​Württemberg aus.







Zunächst aber begrüßte Ortsvorsteherin Anne Zeller-​Klein die Gäste zu einer ganz besonderen Ortschaftsratssitzung und zu einem längst überfälligen Termin, wie sie sagte. Corona habe alles nach hinten verschoben, aber heute sei der Moment gekommen, Helmut Geiger für sein ehrenamtliches Engagement zu ehren.

