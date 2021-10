Erweiterung der Kläranlage in Mutlangen hilft der Umwelt

Mit Kläranlagen ist es so ein Sache: Es kostet viel Geld, um sie zu betreiben und immer wieder auf den neuesten Stand der Abwasserreinigungstechnologie zu bringen. Die Gemeinde Mutlangen hat nun 4,5 Millionen Euro ausgegeben, um ihre Kläranlage zu erweitern.

Dienstag, 19. Oktober 2021

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Im Gegensatz zum Bau einer Sporthalle oder zur Renovierung einer Schule sieht die Bevölkerung von diesen Investitionen in der Regel kaum etwas. So ist das auch in Mutlangen, wo sich die jetzt erweiterte, seit über 30 Jahren bestehende Kläranlage weit abgelegen im Haselbachtal befindet. Dennoch, so machte Bürgermeisterin Stephanie Eßwein beim „Tag der offenen Tür“ am Sonntag deutlich, wie wichtig und wertvoll diese Investition im Sinne des Umweltschutzes sei. Neben Führungen gab es eine „Erlebnisstraße“ und eine Hüpfburg für die kleinen Gäste sowie eine Bewirtung durch den Kleintierzuchtverein Mutlangen.

