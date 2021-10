Kinder und Jugendliche sollen im Rathaus in Leinzell mehr Gehör finden

Foto: gbr

In Leinzell wurde am Dienstag ein Kinder– und Jugendbeirat gegründet. Das Gremium soll weitere jungen Menschen aus der Gemeinde ins Boot holen, damit die Vorstellungen der jungen Menschen in der Kommunalpolitik stärker berücksichtigt werden.

Dienstag, 19. Oktober 2021

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer



In vielen Fällen im Leben ist es so, dass die Betroffenen selbst am besten wissen, was für sie das Richtige ist. Dieses Credo lag auch dem Wunsch des Leinzeller Gemeinderats zugrunde, durch die Gründung eines Kinder– und Jugendbeirats das Denken der jungen Menschen aus der Gemeinde stärker in die kommunalpolitische Entscheidungsfindung einfließen zu lassen.







Die Rems-​Zeitung war bei der Gründung dabei und berichtet am 20. Oktober darüber!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



51 Aufrufe

104 Wörter

12 Minuten Online



Beitrag teilen