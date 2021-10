Neues Leben für das Eschacher Gasthaus „Lamm“ mit der alten Brauerei

Foto: dw

Breite Zustimmung gab es in der Sitzung des Eschacher Gemeinderats gestern Abend zur Umnutzung des ehemaligen Gasthauses „Lamm“, zu dem auch Nebengebäude und ein denkmalgeschütztes Brauhaus gehören.

Dienstag, 19. Oktober 2021

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Als Keramikkünstlerin möchte die neue Besitzerin einen Ausstellungsraum mit Atelier einrichten, in dem später auch Keramikkurse stattfinden sollen. „Des weiteren ist uns die geplante Schaffung von Wohnraum in dem Ensemble hoch willkommen“, so Bürgermeister Jochen König, der die Umnutzung sehr begrüßt. Vorwiegend wird der Ausbau im Inneren stattfinden, die Außenfassade wird erhalten bleiben.





Um welche Themen es sonst noch in der Eschacher Gemeinderatssitzung ging, steht am 19. Oktober in der Rems-​Zeitung!



