Gmünder 70-​er-​Fest mit schönem Festzug

Der Herbst ist zwar für ein Gmünder Altersgenossenfest ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 70er-​Fests sowie ihr Publikum am Straßenrand störte das aber nicht, denn das Wetter passte perfekt zur sehr guten Stimmung.

Samstag, 02. Oktober 2021

Gerold Bauer

Wie hat man das in Zeiten strenger Corona-​Schutzmaßnahmen vermisst: Umzüge mit Musikkapellen, winkenden Menschenmassen am Straßenrand, fröhliche Gesichter, Glückwünsche, Blumengrüße, Umarmungen und Küsschen. Am 2. Oktober musste der Jahrgang 1951 auf nichts verzichten, was die Jahrgangsfeste in Gmünd zum immateriellen UNESCO-​Weltkulturerbe macht.





