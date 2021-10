Sonderveröffentlichung: Energietag am 9. Oktober

Foto: pixabay

Bis zu 55 Prozent Zuschuss beim Heizungstausch — alles, was Sie jetzt dazu wissen müssen. Und „Mit Sonne Strom erzeugen — wenn nicht jetzt, wann dann?“ So nur einige der Punkte beim Energietag am 9. Oktober im Stadtgarten Schwäbisch Gmünd.