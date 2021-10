TV Wetzgau: 44:27-Sieg gegen die TG Saar

Foto: Caliskan

Die Bundesliga-​Kunstturner des TV Wetzgau haben im Vergleich zur 22:29-Auftaktniederlage gegen den TuS Vinnhorst im zweiten Heimwettkampf in Folge gegen die TG Saar deutlich weniger Fehler gemacht und den amtierenden deutschen Meister hochverdient mit 44:27 bezwungen.

Samstag, 02. Oktober 2021

Alex Vogt

Der emotionale Höhepunkt des Abends folgte erst nach dem Wettkampf, als Helge Liebrich, der seit 2003 sage und schreibe 700 Geräteeinsätze hatte und gegen die TG Saar an den Ringen letztmals für den TVW turnte, offiziell verabschiedet wurde.







Mit diesem Heimsieg hat sich der TV Wetzgau eindrucksvoll zurückgemeldet im Kampf um die Halbfinal-​Tickets. Von Anfang an gingen die Gastgeber hochkonzentriert in diesen Alles-​oder-​Nichts-​Wettkampf und leisteten sich insgesamt nur zwei verturnte Übungen. Deutlich mehr Fehler machte dagegen die TG Saar, die sich nur an den Ringen mit 9:6 durchsetzen konnte. Ansonsten trat der TV Wetzgau dominant und stabil auf und überzeugte vor allem am Pauschenpferd sowie am Reck mit zwei deutlichen 10:2-Erfolgen. Am Boden (7:6), Sprung (5:3) und Barren (6:5) ging es deutlich enger zu – jeweils mit dem besseren Ende für den TVW, der hochverdient mit 44:27 siegte.

