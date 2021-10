Wochenend-​Ausgabe der Rems-​Zeitung: Goldener Oktober auf der Ostalb

Foto: Rolf Steinmann

Endlich wieder Wochenende, und der Oktober zeigt sich von seiner besten Seite. Passend zur Jahreszeit hat Leser Rolf Steinmann aus Waldstetten die Reiterleskapelle ins Bild gesetzt, und in der am Samstag erscheinenden Ausgabe geht es unter anderem auch um die „Reiterlessage“, Natur und Tourismus auf dem Kalten Feld.

Samstag, 02. Oktober 2021

Michael Maier

Im Angebot haben wir auch eine Übersicht zu Gottesdiensten und kirchlichen Terminen mitsamt Kurzpredigten des katholischen Dekans Robert Kloker und seiner evangelischen Kollegin Ursula Richter. Darüber hinaus geht es um Ausflugsziele wie das Bergwerk „Tiefer Stollen“ in Aalen-​Wasseralfingen. In einer Reportage von Heino Schütte beschäftigen wir uns mit dem Gmünder Bier– und Jagdmuseum der Familie Nuding. Dort wird besonders auch an die frühere Gmünder Wirtshaus– und Brauereiherrlichkeit erinnert. Im Museum werden tausend wunderbare Erinnerungen und Anekdoten wach. Nun ist dort ein kleines Wunder passiert: Wiedergeburt der lokalen Brauerei-​Tradition mit einem – man lese und staune – „Hasen-​Bier“. Zudem läuft das gesellschaftliche Leben im Altkreis wieder auf Hochtouren. Fast täglich erreichen uns Zuschriften aus diesem Bereich, die sich nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Wochen auf drei bis fünf Seiten Vereinsberichterstattung widerspiegeln werden.

