Hornbergschule: Sanierung statt Abriss und Neubau

Der Wunsch nach Erhalt des „Schulhauses 2“ der Verbundschule Mutlangen wurde durch die Kostenschätzung gestärkt. Nicht zuletzt soll mit der Idee, bei der Belüftung und Beleuchtung natürliche Möglichkeiten statt teurer Technik zu nutzen, soll viel Geld eingespart werden.

Mittwoch, 20. Oktober 2021

Gerold Bauer

Eine Sanierung mit dem Weniger-​Technik-​Konzept ist unterm Strich rund 780 000 Euro günstiger als ein Abriss und ein anschließender Neubau. Der Antrag von Bürgermeisterin Stephanie Eßwein, diesen Weg zu beschreiten, wurde daher einstimmig angenommen.





