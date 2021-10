Telefonbetrug: Frau aus Spraitbach wurde Opfer eines Betrügers

Ein Unbekannter gab sich am Freitag am Telefon als Bankmitarbeiter aus und erklärte einer 37-​Jährigen aus Spraitbach, dass es auf ihrem Konto unerklärliche Kontobewegungen geben würde. Um dies abzuklären bat er die Frau, zwei Überweisungen per PushTAN-​Verfahren freizugeben, was die 37-​Jährige daraufhin auch tat.

Mittwoch, 20. Oktober 2021

Nicole Beuther

Der Anrufer führte anschließend innerhalb zweier Konten der Dame eine Geldbewegung durch und zudem wurden zwei Überweisungen in Höhe von 1800 Euro und einmal 990 Euro veranlasst. Anschließend sagte er, dass sich ein Kollege von ihm am Montag bei der 37-​Jährigen melden würde. Die Frau kontaktierte am Montag selbst ihre Bank, wobei sie feststellen musste, dass sie einem Betrüger aufgesessen ist. Lediglich die Überweisung der 990 Euro konnte von der Bank zurückgebucht werden.





Hinweise der Polizei:



1. Bankmitarbeiter erfragen niemals Kontodaten am Telefon

2. Geben Sie niemals am Telefon ihre persönliche Geheimzahl (PIN) oder eine Transaktionsnummer (TAN) heraus

3. Glauben Sie Behauptungen nicht wie: „Unbekannte haben sich Zugriff auf Ihr Konto verschafft. Ihr Geld ist bei der Bank nicht mehr sicher und muss anderswo aufbewahrt oder gar an Unbekannte übergeben werden“



4. Rufen Sie bei ihrer Bank an und fragen Sie bei ihrem persönlich bekannten Kundenberater nach

5. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

