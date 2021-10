Brand im Gasthaus „Neue Welt“: Ursache war ein Händetrockner im WC

Fotos: nb

Im Gasthaus „Neue Welt“ am unteren Ende der Rechbergstraße ist in der Toilette ein elektrischer Händetrockner in Brand geraten. Da das Gebäude über ein offenes Treppenhaus verfügt, verteilte sich der Rauch im Gebäude und stieg bis in die obere Etage zu den Wohnungen hoch.

Donnerstag, 21. Oktober 2021

Gerold Bauer

Der Wirt hatte sofort selbst damit angefangen, den Brand zu löschen. Die Feuerwehr, die ja nur um die Ecke ihr Domizil hat, rückte mit einem Großaufgebot nach; auch Polizei und DRK waren vor Ort. Die Gäste mussten sicherheitshalber das Restaurant verlassen, und auch die Bewohner der oberen Wohnungen wurden während des Einsatzes evakuiert.









