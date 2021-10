Corona-​Impfung: Erneutes Impfangebot in Waldstetten

Das Mitte März in der Waldstetter Stuifenhalle aufgebaute Impfzentrum, in dem zunächst die betagten Bürgerinnen und Bürger von einem Impfteam des Robert-​Bosch-​Krankenhauses in Stuttgart ihre erste Corona-​Impfung erhielten und in dem die örtlichen Hausärzte bis August ihre Patienten impften, wurde am Mittwoch in einer etwas kleineren Form wieder aufgebaut.

Donnerstag, 21. Oktober 2021

Nicole Beuther

Hintergrund waren die nun empfohlenen Impfungen für Schülerinnen und Schüler im Alter von zwölf bis 17 Jahren, weshalb die Gemeinde in enger Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Ostalbkreis allen Waldstetter Einwohnerinnen und Einwohnern, sowie den Schulen ein offenes Impfangebot machte, wofür weder eine Voranmeldung noch eine Registrierung notwendig war.





