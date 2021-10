Herlikofer Berg: Stau am Donnerstagmorgen wegen Baustelle

Foto: tv

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt es am Donnerstagmorgen am Herlikofer Berg.

Donnerstag, 21. Oktober 2021

Heino Schütte

10 Sekunden Lesedauer



Grund ist eine Umleitung an der Baustelle an der Herlikofer Straße bei Gotteszell. Der Rückstau reicht weit den Herlikofer Berg hinauf. Es empfiehlt sich eine Umfahrung via B29 durchs Remstal.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



93 Aufrufe

40 Wörter

26 Minuten Online



Beitrag teilen