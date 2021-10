In Südosteuropa wütet die Pandemie mit voller Wucht

Niedrigen Impfquoten stehen hohe Todesraten gegenüber. Es sind vor allem Ungeimpfte, die in den überfüllten Covid-​Kliniken sterben.

Der Tod ist in Rumäniens völlig überfüllten Covid-​Kliniken allgegenwärtig. Am Dienstag kletterte die tägliche Zahl von Coronatoten mit 574 auf einen neuen Rekordwert. Gemessen an der Bevölkerung wies der Karpatenstaat bereits letzte Woche die zweithöchste Todesrate der Welt auf: Statistisch alle fünf Minuten ist im Oktober ein Rumäne an den Folgen einer Covid-​Infektion gestorben. „Etwa 90 Prozent der Verstorbenen waren nicht geimpft“, berichtet Daniel Coriu, der Vorsitzende der nationalen Ärztekammer.

