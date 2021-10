Sturmtief „Ignatz“ — Vorsicht im Wald und bei Bäumen

Foto: tv

Sturmtief „Ignatz“ hat den Ostalbkreis bislang verschont. Bis kurz vor 14 Uhr am Donnerstag habe es laut Polizei keine besonderen Vorkommnisse rund um Schwäbisch Gmünd gegeben. Dennoch sollte man vorsichtig sein.

Donnerstag, 21. Oktober 2021

Thorsten Vaas

33 Sekunden Lesedauer



Lediglich in Ruppertshofen „flog ein Trampolin durch die Luft“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Nichtsdestotrotz sollte man vorsichtig sein, insbesondere in der Nähe von Bäumen und in Wäldern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor landesweit schweren Sturmböen — nicht immer halten das die Äste aus, wie das Foto zeigt, das in der Allee am Schwäbisch Gmünder Josefsbach aufgenommen wurde. Ständig seien in Gmünd Baumpflegetrupps unterwegs, sagt Markus Herrmann, Sprecher der Gmünder Stadtverwaltung. Dass ganze Äste abbrechen könne man jedoch nie ganz ausschließen. „Bei einem Sturm sollte man im Stadtgebiet Bäume und Alleen möglichst meiden“, warnt Herrmann.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



166 Aufrufe

133 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen