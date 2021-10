Zeugen gesucht: Zementsäcke beschädigen bei Eschach Pkw

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der auf seiner Ladefläche Zementsäcke geladen hatte, verursachte am Mittwochnachmittag einen Unfall zwischen Eschach und Vellbach. Nun werden Zeugen gesucht.

Donnerstag, 21. Oktober 2021

Nicole Beuther

Am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr befuhr ein Mercedes-​Lenker die Verbindungsstraße zwischen Eschach und Vellbach. In einer dortigen Kurve kam dem Mercedes-​Fahrer ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen Pritschenwagen entgegen, welcher auf der Ladefläche Zementsäcke geladen hatte. In der Kurve fielen etwa drei bis vier Zementsäcke von der Ladefläche und prallten gegen die linke Fahrzeugseite des Mercedes, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand. Der Fahrer des Pritschenwagens setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können bzw. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 0 71 71/​35 80 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

