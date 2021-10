Neue Blitzer und ein neuer Bußgeldkatalog

Foto: gbr

Tempo-​Sündern rücken die Behörden nicht nur mit einer neuen Technik, sondern auch mit höheren Strafen auf den Pelz.

Freitag, 22. Oktober 2021

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



Die Marschrichtung des neuen Bußgeldkatalogs ist unmissverständlich: Verstöße kosten deutlich mehr, weil man sich von empfindlicheren Bußgelder und Punkte, die sofort oder mit der Zeit zum Fahrverbot führen, einen höheren erzieherischen Wert erhofft.Schon jetzt spielt die Verkehrsüberwachung im Ostalbkreis eine wichtige Rolle.





Das Landratsamt betreibt derzeit 31 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen. Die Rems-​Zeitung informiert am 22. Oktober darüber, wo sie stehen, was mit Hilfe dieser Geräte in den vergangenen drei Jahren eingenommen wurde und welche Bußgelder schon in wenigen Wochen verlangt werden!

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



75 Aufrufe

99 Wörter

14 Minuten Online



Beitrag teilen