Krautfest im Himmelsgarten

Die Vereine laden zum Krautfest. Foto: hs

Am Sonntag, 24. Oktober, gibt es die vorerst letzte Chance zum Besteigen des Himmelsstürmer-​Aussichtsturms. So sieht beim Krautfest das Programm aus.

Samstag, 23. Oktober 2021

Michael Maier

Im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten findet nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder das Krautfest statt. Auftakt ist am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Kreuztisch, wo OB Richard Arnold dann anschließend das Programm eröffnet. Bis in den Abend hinein gibt es Bewirtung an den Ständen der Vereine.



Geplant sind auch Aktivitäten wie eine Besichtigung der Weleda-​Gärten (Online-​Anmeldung empfohlen), eine Pilzausstellung mit dem Sachverständigen Willy de Wit, oder ein Mandala-​Workshop im grünen Klassenzimmer. Imker geben einen Einblick in die Welt der Bienen und ökologische Themen spielen eine große Rolle. So wird auch der Bezirksverband für Obst– und Gartenbau mit seinen Streuobst-​Guides im Einsatz sein. Dabei geht es unter anderem um Schäden durch die Laubholzmistel.



Mit dem Krautfest endet auch die Park-​Saison offiziell. Zwar hat das weitläufige Gelände auch in der kalten Jahreszeit durchaus seine Reize, doch ist der Aussichtsturm dann geschlossen. Letzte Chance zum Besteigen ist am Sonntag.

