IHK Ostwürttemberg: Vollversammlung mit neuen Gesichtern

Die Entscheidung ist gefallen: Rund 28.000 Unternehmerinnen und Unternehmer in Ostwürttemberg waren aufgerufen, ihre regionale Interessenvertretung zu wählen. Beworben haben sich bei dieser Wahl 68 Kandidatinnen und Kandidaten für die 50 Direktmandate. Sie werden für die Wahlperiode 2022 bis 2026 das Gesamtinteresse der regionalen Wirtschaft vertreten. Die Wahlbeteiligung lag bei durchschnittlich 15,0 Prozent, streute von 10,4 Prozent in der Wahlgruppe Dienstleistungsgewerbe in Schwäbisch Gmünd bis 21,2 Prozent in der Wahlgruppe Kredit– und Versicherungswirtschaft. Mehr dazu in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

