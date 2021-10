Himmelsgarten: Sonniges Krautfest mit vielen Akteuren und Besuchern

Bessere Wetterbedingungen hätten sich die vielen Akteure beim traditionellen Krautfest am Sonntag im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten kaum wünschen können.

Das Krautfest ist offizieller Saisonabschluss im Himmelsgarten. So, als wollte die Sonne allen Vereinen und Freundeskreisen im Landschaftspark ein dickes Dankeschön für all ihre Mühen in diesem Jahr sagen, lachte sie prächtig vom leuchtend blauen Himmel. Rund 250 Menschen versammelten sich am Morgen zum ökumenischen Auftaktgottesdienst, ehe das umfangreiche Programm von OB Richard Arnold und Ortsvorsteher Johannes Weiß gestartet wurde. Es gab Leckereien an allen Ecken und Enden, dazu zahlreiche Mitmachaktionen für alle Generationen und vor allem auch sehr viele Informationen für Naturliebhaber.

