Himmelsgarten: „Klärendes Gespräch“ in Sachen Gemeinschaftshaus

Nach dem „Donnerwetter“ am Freitag im Ortschaftsrat Rehnenhof-​Wetzgau kommt nun offenbar doch zügige Bewegung in die bislang zähe Planung für das Vereins– und Dorfgemeinschaftshaus im Himmelsgarten.

Dienstag, 26. Oktober 2021

Heino Schütte

OB Richard Arnold hat dem Wetzgauer Ortsvorsteher Johannes Weiß am Wochenende beim Krautfest im Familien– und Landschaftspark Himmelsgarten zugesagt, dass noch in dieser Woche im Rathaus ein klärendes Gespräch in Sachen Planung und schnellstmöglichem Baubeginn fürs Dorfgemeinschaftshaus stattfinden werde. Das berichtete am Montag auf Anfrage Hannes Weiß und bekräftigte gleichzeitig, dass sich seine kritischen und offenherzigen Worte in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates (wir berichteten) nicht gegen Richard Arnold persönlich gerichtet hätten, sondern gegen den schleppenden und zähen Umgang des Bauamts und auch Teilen des Gemeinderats mit Projekt und Ortschaftsrat, mithin mit den Anliegen der Vereine, Verbände und Freundeskreise, die im Himmelsgarten engagiert sind.

