Tiny-​Houses: Nachfrage nach Mini-​Häusern auch im Altkreis Gmünd spürbar

Foto: astavi

Die Nachfrage nach Mini-​Häusern steigt auch im Ostalbkreis. Ein Trend, den Immo Vertico Immobilien aus Aalen zu spüren bekommt. Die Immobilienfirma hat sich auf Mini-​Häuser spezialisiert und am Freitag erstmals auch eines der Häuschen in den Altkreis Gmünd gebracht — nach Herlikofen.

Dienstag, 26. Oktober 2021

Nicole Beuther

38 Sekunden Lesedauer







Auch in Gmünd tut sich etwas in Sachen Tiny-​Houses. Zwei Flächen für vier bis fünf Tiny-​Houses stehen zur Wahl — die entsprechende Vorlage soll noch in diesem Jahr in den Gemeinderat eingebracht werden. Und auch in Lorch-​Waldhausen wird bald ein Tiny-​House stehen — die RZ berichtet in der Dienstagausgabe.



Seit 21 Jahren ist Klaus Brenner im Immobiliengeschäft tätig, vor zwei Jahren hat der Geschäftsinhaber der Firma Immo Vertico in Aalen damit begonnen, Mini-​Häuser zu vermarkten. Ein solches steht seit Freitag auch in Herlikofen. Um ein Musterhaus, wie es die Aufschrift über der Eingangstüre vermuten lässt, handelt es sich nicht. Das 30 Quadratmeter große Häuschen war bislang ein Musterhaus, wird aber bald schon bewohnt sein.

155 Wörter

