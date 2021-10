Normannia Gmünd: 2:0 gegen Türk Spor Neu-​Ulm

Foto: Zimmermann

Im Nachholspiel daheim gegen Türk Spor Neu-​Ulm hat sich der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd durch einen späten Doppelschlag von Marvin Gnaase nach einer dominanten zweiten Halbzeit mit einem 2:0 (0:0)-Sieg belohnen können.

Mittwoch, 27. Oktober 2021

Alex Vogt

Heimspiele unter Flutlicht auf dem Kunstrasenplatz im Schwerzer liegen dem 1. FC Normannia in dieser Saison. In der dritten Kunstrasen-​Partie nach dem 3:1 gegen den TSV Crailsheim und dem 3:2 gegen die SKV Rutesheim gelang am Mittwochabend der dritte Sieg.



Gegen Türk Spor Neu-​Ulm war dieser aufgrund einer überlegenen zweiten Hälfte inklusive Chancenfestival hochverdient. Doch bis der 2:0-Sieg perfekt war, benötigte die nun auf Tabellensechs stehende Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic eine gehörige Portion Geduld. Marvin Gnaase avancierte mit seinen beiden späten Toren in der 84. und 87. Minute zum Matchwinner.







Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 28. Oktober.



