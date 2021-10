Mutlantis in Mutlangen: Teilsanierung verschiebt sich

Auch im Januar und Februar darf noch im Mutlantis gebadet werden – das war die gute Nachricht, die die Mutlanger Bürgermeisterin Stephanie Eßwein bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Mutlantis am Mittwochabend verkündete. Ursprünglich war für den Beginn des Jahres 2022 eine Schließung vorgesehen, da hier die Teilsanierung des Bades erfolgen sollte.

Donnerstag, 28. Oktober 2021

Nicole Beuther

Die entsprechenden Planungen für die Teilsanierung laufen, allerdings fehlt der endgültige Förderbescheid. „Wir können im Januar noch nicht mit den Maßnahmen beginnen“, erklärte Bürgermeisterin Eßwein. Das Bad sei daher im Januar und Februar geöffnet. Sobald der Bescheid vorliegt, werden folgende Arbeiten vorgenommen: Dachsanierung, neues Edelstahlbecken, Erneuerung der Filteranlage, Erneuerung der Elektrotechnik, teilweise Erneuerung der Entlüftungsanlage.





Wie die Badesaison 2020 verlief, welche Aktionen dieses Jahr geplant sind und was noch erledigt werden muss, ehe die Cafeteria in Betrieb gehen kann, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



