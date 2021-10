Pferde sollen ihrer Natur entsprechend leben

Foto: gbr

Vor zehn Jahren hat sich Elke Hägele mit dem Rosensteinhof in Heubach einen Traum erfüllt und ein Experiment gewagt. Nun zieht sie Bilanz und stellt fest, dass sich das damals noch sehr innovative Stallkonzept mit Herdenhaltung bewährt hat.

Donnerstag, 28. Oktober 2021

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



„Vor zehn Jahren war es noch ein Traum – aber nun weiß ich, das dies der richtige Weg ist, um Pferde zu halten. Und ich kann heute sagen: Das Konzept hat sich voll bewährt!“, blickt Elke Hägele auf das, was sich aus einer Idee entwickelt hat, die damals viele noch nicht verstanden und nur mit dem Kopf geschüttelt hatten. Werbung muss sie für ihren Betrieb schon längst nicht mehr machen. Denn ihr Stall ist nicht nur voll belegt; es gibt sogar lange Wartelisten.





Die Rems-​Zeitung hat über dieses Stall-​Konzept schon damals bei der Eröffnung berichtet und jetzt nachgeschaut, was in zehn Jahren daraus geworden ist. Lesen Sie den Bericht in der Ausgabe vom 28. Oktober!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



149 Aufrufe

154 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen