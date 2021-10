Turnen: Deutschland-​Pokal mit Köhnlein und Steeb

Die Formkurve von Nachwuchsturner Kimi Köhnlein vom TV Wetzgau zeigt vor dem Deutschland-​Pokal an diesem Samstag in der Gmünder Großsporthalle steil nach oben, weshalb eine Topposition in der Einzelwertung in greifbare Nähe rückt. Foto: TVW

Schwäbisch Gmünd wird erneut das Mekka des deutschen Nachwuchsturnsports. In der Gmünder Großsporthalle messen sich am Samstag die beiden Wetzgauer Youngster Kimi Köhnlein und Philipp Steeb mit der deutschen Nachwuchselite.

Donnerstag, 28. Oktober 2021

Thorsten Vaas

28 Sekunden Lesedauer





In der Gmünder Großsporthalle geht es an diesem Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr in vier Altersklassen um den Sieg beim männlichen Deutschland-​Pokal. Ausrichter ist der TV Wetzgau. Zuschauer sind gemäß der 3-​G-​Regel zugelassen. Wer sich den Spitzenturnsport nicht entgehen lassen möchte, es aber nicht in die Großsporthalle schafft, hat die Chance, alle Wettkämpfe auf www​.tur​nen​live​.de im Onlinestream live zu verfolgen.





Was die Besucher alles erwartet, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



