Corona: Ärzte arbeiten am Anschlag

Die Zahl der Coronapatienten in den Krankenhäusern steigt wieder – ebenso die Inzidenz. Der Weltärztebund schlägt Alarm.

Freitag, 29. Oktober 2021

Thorsten Vaas

Die bundesweite Sieben-​Tage-​Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert-​Koch-​Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 130,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 118,0 gelegen, vor einer Woche bei 85,6. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 28 037 Corona– Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 16 077 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 126 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 67 Todesfälle gewesen.

