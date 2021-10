Christa Rösch aus dem Kuratorium der VHS Schwäbisch Gmünd verabschiedet

Auf dem Foto (von links): Prof. Helmar Schöne; Helmut Schwimmbeck; Christa Rösch; Dr. Tobias Schneider, Kreissparkasse Ostalb; Hermine Minges; Karl Hieber; Ingrid Hofmann; Erster Bürgermeister Christian Baron; Theresa Beisel. (Foto: vhs)

In der jüngsten Kuratoriumssitzung der Gmünder Volkshochschule wurde Christa Rösch verabschiedet, die die Bildungseinrichtung mehr als ein Vierteljahrhundert begleitet hat. Sie begann 1989 ihre VHS-​Karriere als Kursleiterin für Deutschkurse im Feuerwehrhaus in Leinzell. 1996 wurde sie als Vertreterin des Gmünder Gemeinderats in das neu gegründete Kuratorium gewählt, viele Jahre war sie dort stellvertretende Vorsitzende.

Samstag, 30. Oktober 2021

Gerold Bauer

53 Sekunden Lesedauer



Mit lobenden Worten und herzlichem Dank verabschiedete der Kuratoriumsvorsitzende Karl Hieber auch die Kuratorin Theresa Beisel verabschiedet, die seit 2013 ;die Interessen der Kursleiterinnen und –leiter im Gremium vertrat.

Das Kuratorium ist ein beratendes Gremium der Gmünder VHS. Es besteht aus Vertreterinnen und Vertreter der wichtigen Gruppen und Kooperationspartner der Gmünder VHS. Vorsitzender ist Karl Hieber, Mitglied der Geschäftsleitung bei Umicore.

VHS-​Leiterin Ingrid Hofmann dankte Christa Rösch für ihr langes Engagement und würdigte ihre Unterstützung insbesondere bei baulichen Veränderungen und vor allem bei der Standortsuche Anfang der zweitausender Jahre unter der Ägide von Baubürgermeister Hans Frieser. „Sie waren es, die den damaligen VHS-​Leiter Dr. Nowak von den Vorteilen eines eigenen Bildungszentrums am Münsterplatz überzeugte. Wie gut, dass Sie sich damals so vehement für die Umsetzung Ihrer Vision eingesetzt haben und wir 2006 in das neugestaltete Haus einziehen konnten. Die Gmünder VHS hat Ihnen viel zu verdanken!“

120 Aufrufe

212 Wörter

51 Minuten Online



