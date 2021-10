DJK Gmünd: 2:3 gegen Heidelberger TV

Foto: Astavi

Im dritten Heimspiel dieser Saison ist es für die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd zum dritten Mal in den entscheidenden fünften Satz gegangen. Den gewann der Heidelberger TV, weshalb die DJK am Ende mit 2:3 (25:23, 18:25, 25:14, 15:25, 13:15) unterlag.

Samstag, 30. Oktober 2021

Alex Vogt

In diesem gelang der DJK Gmünd zunächst nach einem 1:4-Rückstand die Wende zum 12:7-Vorsprung. Doch die Mannschaft von Hannes Bosch brachte diese deutliche Führung nicht ins Ziel und musste sich durch das 13:15 letztlich mit 2:3 geschlagen geben.





So ist am Ende für die Gastgeberinnen in der Gmünder Unipark-​Halle nur ein Punkt herausgekommen, wenngleich durchaus auch drei Zähler möglich gewesen wären.Denn die Gmünder Einhörner waren es, die durch ein 25:23 im ersten und ein bemerkenswertes 25:14 im dritten Satz zweimal in Führung lagen. Doch der Heidelberger TV, der den zweiten Durchgang mit 25:18 für sich entschieden hatte, kam nach dem 1:2-Satzrückstand noch einmal zurück und verdiente sich durch ein deutliches 25:15 im vierten Teil den Entscheidungssatz.

