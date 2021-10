Drei Autos am Unfall beteiligt

Drei Autos waren an einem Unfall beteiligt, der sich am B-​29-​Verteiler Iggingen ereignet hat.

Samstag, 30. Oktober 2021

Gerold Bauer

So stellt sich das Geschehen aus Sicht der Polizei dar: Am Freitag gegen 13.20 Uhr ereignete sich auf der Brücke am B29-​Verteiler Iggingen ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 56-​jähriger Audi-​Fahrer wollte in eine dort gelegene Zufahrt zu Gartengrundstücken einbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er verkehrsbedingt warten. Die Situation bemerkte eine 83-​jährige Fahrerin eines VW Polos zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug eines 53-​jährigen Fahrers eines Audi auf, welches wiederum auf den Anhänger des wartenden 56-​jährigen Audi-​Fahrers geschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

