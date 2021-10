„Indian Summer“ auf der Ostalb

Foto: Heino Schütte

Der Herbst mit seinen bunten Farben zieht sich in diesem Jahr mit vielen schönen und relativ milden Tagen erfreulich in die Länge. So auch an diesem Wochenende mit guten Aussichten für eine Exkursion in die freie Natur – sei es auf dem Kalten Feld oder anderswo in der Gegend.

Samstag, 30. Oktober 2021

Michael Maier

52 Sekunden Lesedauer



So führen Ausflugstipps auf diesen Seiten etwa zum Kloster Lorch und zum Rodstein bei Oberkochen. Porträtiert wird zudem die Stadt Lorch als Kleinod im Stauferland und Anziehungspunkt über die Kreisgrenzen hinaus. In der Reportage von Gerold Bauer geht es um die Chilli-​Pflanzen von Gerhard Stangl aus Lindach, der nicht nur in der Kleintierzucht, sondern auch als Gärtner eine glückliche Hand beweist. In allen Variationen gedeihen die scharfen Schoten in seinem Garten. Manche davon sind so feurig, dass man sich beim Kauen wortwörtlich „d’ Gosch verbrennt“.



Ergänzt wird das Programm mit kirchlichen Informationen und vor allem mit Vereinsnachrichten auf mehr als drei Seiten. Nach wie vor finden viele Hauptversammlungen und Herbstausflüge statt. Darüber hinaus erreichen uns zahlreiche Leserfotos, Meinungsbeiträge und geschäftliche Informationen, die sich ebenfalls auf diesen Seiten widerspiegeln. Nicht nur klimatisch scheint in diesen Herbstwochen eine neue Phase zu beginnen, in der es nach vorne statt nach hinten zu blicken gilt. In diesem Sinne ein schönes Wochenende!

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



106 Aufrufe

208 Wörter

47 Minuten Online



Beitrag teilen