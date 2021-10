Schwerzerhalle Gmünd: Jetzt Impf-​Termin online buchen

„Es werden deutlich über 200 sein, die wir erreichen. Dies ist so wichtig! Denn vergangene Woche hatten wir Tage mit nur 100 Impfungen im gesamten Kreis bei den Ärzten“, sagt Landrat Joachim Bläse über den ersten Impftag, der am Sonntag, 31. Oktober, von 11 bis 16 Uhr fortgesetzt wird. Das mobile Impfteam aus Schwäbisch Hall bietet die Impfstoffe Biontec Johnson & Johnson und Moderna an, wer möchte, erhält in der Schwerzerhalle die Erst-​, Zweit– oder Auffrischungsimpfungen.