Veranstaltungen in Gmünd und in der Region: RZ-​Kulturwinter-​Magazin gibt einen Überblick

Kulturwinter-​Cover mit Patricia Moresco, Foto: Christine Fenzl

Stück für Stück kehrt das kulturelle Leben zurück und damit all die zauberhaften, berührenden und spannenden Augenblicke, an die wir uns auch Monate später noch mit einem Lächeln erinnern. Das 31 Seiten umfassende Kulturwinter-​Magazin der Rems-​Zeitung gibt einen Überblick über die anstehenden Ausstellungen, Konzerte, Kabarettveranstaltungen und Vorträge in der Region und darüberhinaus.

Samstag, 30. Oktober 2021

Nicole Beuther

Wer sie vermisst hat, diese Seelenbalsam-​Momente, der kommt endlich wieder auf seine Kosten. Viele Ausstellungen finden statt, außerdem Theater– und Musiktheater-​Produktionen, Theatervorstellungen für die Kleinsten, ein Kunstbasar, eine Adventsausstellung , Kabarettreihen und vieles mehr.





Das Kulturwinter-​Magazin liegt der RZ am Samstag bei.

