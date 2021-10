Vikare lernen in Gmünd, was sie als Pfarrerinnen und Pfarrer können müssen

Seit 1. Oktober ist der Evangelische Kirchenbezirk erneut Ausbildungsort für junge Christen im Vikariat. „Es freut uns riesig, dass auf diese Weise die jüngste Theologen– und Theologinnengeneration in unserer Region vor Ort ist,“ sagt Dekanin Ursula Richter.

Samstag, 30. Oktober 2021

In der Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd, der zentralen Kirche des Evangelischen Dekanats, konnten Dekanin Ursula Richter und Schuldekan Dr. Harry Jungbauer bei einer Andacht anlässlich der vorläufigen Beauftragung zum pastoralen Dienst fünf neue Ausbildungsvikarinnen und –Vikare willkommen heißen.

In fünf Ausbildungsgemeinden sind die Vikarinnen und Vikare lokal Zuhause: Stefanie Engelmann in Oberböbingen, Hannah Gansky in Göggingen-​Leinzell; Lukas Gansky in Spraitbach und Ruppertshofen, Michael Carneiro de Campos in Waldstetten, Maik-​Andres Schwarz in Lorch und Weitmars. Schuldekan und Dekanin sind verantwortlich für die Ausbildung auf der Ebene des Kirchenbezirks.





