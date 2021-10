Betrug: Ladenbesitzer beim Geldwechseln übers Ohr gehauen

Durch eine gezielte Ablenkung hat ein Betrüger-​Duo mit dem altbekannten Wechseltrick einen 100-​Euro-​Geldschein inklusive des Wechselgeldes wieder mitgenommen. In mindestens zwei Läden in Aalen hat diese Gaunerei funktioniert.

Am Samstagnachmittag wurde der Besitzer eines Shisha-​Ladens in der Bahnhofstraße in Aalen Opfer eines Betruges, meldet das Polizeipräsidium Aalen in seinem Presseportal: Zwei bislang unbekannte Männer betraten gegen 17 Uhr die Örtlichkeit und wollten einen 100 Euro Schein in kleinere Geldscheine wechseln. Als der Inhaber des Ladens das Geld wechselte, kaufte einer der bislang unbekannten Täter zur Ablenkung Gegenstände für einen geringen Geldbetrag. Im Rahmen dieses Kaufvorgangs nahm der Täter dann den 100 Euro Schein sowie das gewechselte Geld an sich und verließ nach Abschluss des Kaufvorgangs den Laden.Kurze Zeit später erfolgte die gleiche Betrugsmasche in einem zweiten Einkaufsladen. Aufgrund der beiden Betrugsfälle, sind weitere Taten der beiden Männer nicht auszuschließen.Zur Täterbeschreibung: Person A: Männlich im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren, arabisches oder türkisches Erscheinungsbild, etwa 175 cm groß. Der Mann trug eine schwarze Jacke mit grauer Jogginghose, hatte kurze schwarze Haare, eine stämmige Statur und einen Vollbart. Person B: Männlich im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren, arabisches oder türkisches Erscheinungsbild, etwa 175cm groß und schlanker als der erste Täter. (ppa)

