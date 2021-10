Corona-​Lagebericht im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis

Screenshot: Landratsamt Ostalbkreis

Die Lage im Ostalbkreis: Inzidenz: 208,1, R-​Wert: 1,32, Zunahme um 0 Fälle. Die Lage im Rems-​Murr-​Kreis: Inzidenz: 227,2 R-​Wert: 1,21, Zunahme um 211 Fälle. Die Inzidenz steht für die Anzahl neuer Fälle je 100.000 Einwohnende in 7 Tagen. Der Reproduktionswert R steht für die Anzahl der Personen, die eine infizierte Person durchschnittlich mit Covid-​19 infiziert. Bei R<1 sinkt die Zahl der Neuinfektionen. Für detaillierte Zahlen und der Situation in den Kliniken bitte weiterlesen.

Sonntag, 31. Oktober 2021

Gerold Bauer

2 Minuten 23 Sekunden Lesedauer



Seit Beginn der Pandemie gab es im Ostalbkreis laut Lagebericht des Landesgesundheitsamtes 19.104 Infizierte, 430 sind in Verbindung mit Covid-​19 verstorben. Die Situation in den Kliniken gemäß DIVI-​Intensivregister: 44 von 52 Intensivbetten sind belegt. Es befinden sich fünf Covid-​19-​Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, drei davon werden invasiv beatmet. Der Anteil der Covid-​19-​Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten beträgt 9,62 %. Impfquote laut Gesundheitsministerium mit Stand 24. 10. 2021: 64,7 % Erstimpfung, 62,1 % Vollimmunisierung.





Seit Beginn der Pandemie gab es im Rems-​Murr-​Kreis laut Lagebericht des Landesgesundheitsamtes 26.192 Infizierte, 385 sind in Verbindung mit Covid-​19 verstorben. Die Situation in den Kliniken gemäß DIVI-​Intensivregister: 42 von 51 Intensivbetten sind belegt. Es befinden sich acht Covid-​19-​Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, zwei davon werden invasiv beatmet. Der Anteil der Covid-​19-​Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten beträgt 15,69 %. Impfquote laut Gesundheitsministerium mit Stand 24. 10. 2021: 62,0 % Erstimpfung, 60,5 % Vollimmunisierung.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



285 Aufrufe

575 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen