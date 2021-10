Schlachtfest zum Mitnehmen im Musikerheim der Stadtjugendkapelle

Auf gemütliches Speisen gemeinsam am Tisch mussten die Gäste am Sonntag im Musikerheim zwar dieses Jahr noch verzichten – auf gutes Essen aber nicht. Auf Vorbestellung konnte man sich dort beim „Schlachtfest zum Mitnehmen“ mit deftigen Speisen frisch aus der Küche versorgen lassen.

Am Schlachtfest der Stadtjgendkapelle im Frühjahr und Herbst eines jeden Jahres trafen sich sonst immer Jung und Alt in lockerer Atmosphäre im Musikerheim bei gutem Essen und leichter Unterhaltungsmusik. Weil in diesem Jahr das bewährte Format aufgrund der Pandemie nicht umzusetzen ist, haben sich die Schwäbisch Gmünder Stadtugendkapelle und der 1. MV Stadtkapelle etwas Neues einfallen lassen: das „Schlachtfest ToGo“.

