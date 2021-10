Alkoholisiert in Maisfeld bei Durlangen gefahren

Bislang unbekannt ist der Fahrer eines Jaguars, der am Sonntagmorgen zwischen 1 und 2 Uhr auf der Kreisstraße 3255 zwischen Tanau und Hertighofen, nach der Abzweigung Mooswiese, in einer Linkskurve von der Straße abkam und in ein Maisfeld fuhr. Hierbei wurde das Fahrzeug im Frontbereich stark beschädigt. Der Fahrer fuhr den Pkw nach dem Unfall in eine Garage in der Gschwender Straße.

Montag, 04. Oktober 2021

Nicole Beuther

36 Sekunden Lesedauer



Dort befreite er es von einer Vielzahl Maispflanzen, welche bei dem Unfall an dem Fahrzeug haften blieben und verschloss anschließend die Garage. Ein Zeuge beobachtete diesen Vorgang und verständigte die Polizei. Von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers wurde das geparkte Fahrzeug in Augenschein genommen, wobei festgestellt wurde, dass sich auf dem Beifahrersitz eine leere Likörflasche befand und es im kompletten Fahrzeug stark nach Alkohol roch. Der Halter des Jaguars konnte vor Ort nicht angetroffen werden; entsprechende Ermittlungen wurden von der Polizei aufgenommen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



236 Aufrufe

144 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen