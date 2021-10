Renntag auf dem Isländer-​Gestüt Schurrenhof

Der Renntag 2021 auf dem Isländer-​Gestüt Schurrenhof ist Geschichte… aber eine schöne. Langsam kehrt man im Turniersport zu etwas Normalität zurück, allerdings unter strengen Auflagen. Der eigentliche Renntag erhielt in diesem Jahr ein neues Konzept.

Montag, 04. Oktober 2021

Nicole Beuther

56 Sekunden Lesedauer



Es entstand ein kleines Turnier, das aus dem ursprünglichen Renntag besteht, jedoch erweitert wurde um einen Qualitag, bei dem sich die Teilnehmer, von klein bis groß, über eine große Auswahl an anspruchsvolleren Prüfungen freuen konnten. Den zahlreichen Besuchern wurde am Wochenende ein buntes Programm rund um das Reiten auf/​mit Islandpferden geboten. Es gab Galopp– und Töltrennen, einen Speedpass bei Nacht, einen Geschicklichkeitstrail und Ringestechen. Bei den sportlichen Prüfungen am Qualitag standen die Vier– und Fünfgangprüfungen, die Töltprüfung sowie die Passrennen mit vielen Teilnehmern im Mittelpunkt. Die Siegerin im Geschicklichkeitstrail war Caro Klein, im Ringestechen holte sich Lara Dörrer den ersten Platz. Bei den Passrennen schnitten die bekannten Routiniers Jens Füchtenschnieder, Uwe Brenner und Isabelle Füchtenschnieder besonders gut ab und belegten die ersten drei Plätze. Besonders hervorheben muss man die starke Beteiligung und gute Platzierung der Reiter der IG-​Schurrenhof. In den Tötprüfungen und der Viergangprüfung waren Sybille Lipp, Franziska Denner, Michael Köberer, Daniela Sachsenmaier und Julia Stollenmaier besonders gut platziert, in der Kinderklasse konnte sich Pia Lipp mit einem 4. und 5. Platz prominent platzieren. Der Wettergott meinte es gut und die beliebte Veranstaltung konnte ohne Regen bei angenehmen Temperaturen durchgeführt werden.

