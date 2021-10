Rosenstein-​Gymnasium baut Brücken für Europa

Schülerinnen und Schüler sitzen eine ganze Schulwoche über 1000 Kilometer voneinander entfernt, sprechen verschiedene Sprachen, besuchen unterschiedlichste Schularten – und doch verbindet sie etwas ganz Besonderes: Die Europäische Gemeinschaft. Das Rosenstein-​Gymnasium ist dabei.

Montag, 04. Oktober 2021

Ein funktionierendes Zusammenleben in Europa ist ein unerlässlicher Faktor, um die Zukunft des Kontinenten zu sichern. Im Rahmen des EduCamps konnten die Jugendlichen diese Gemeinschaft erleben und lernten so neben den Inhalten der Workshops etwas viel wichtigeres: Wie sehr sie das gemeinsame Leben in Europa verbindet und wie ähnlich sie sich dadurch doch sind – denn Gemeinschaft schafft Einheit, unabhängig von Sprache oder Herkunft.





Wie dieses Projekt konkret funktioniert, wird am 5. Oktober in der Rems-​Zeitung erklärt!



