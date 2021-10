Schönblick Klassik-​Abo-​Reihe: Sieben hochkarätige Konzerte

Foto: Peter Adamik

Die Entscheidung fiel Ende vergangener Woche, am Dienstag dann wurde im Rahmen eines Pressegesprächs die neue Schönblick Klassik-​Abo-​Reihe 2021/​2022 präsentiert. Eine Reihe, die als die hochpreisigste Klassikreihe überhaupt vorgestellt wurde.

Schönblick-​Direktor Martin Scheuermann ist sich des großen finanziellen Risikos bewusst. Doch er und Matthias Ihden, Kultur-​Manager am Schönblick, haben zu lange verzichten müssen auf derlei hochkarätige Konzerte, als dass sie sich nun von den Corona-​Regeln oder der Frage, wie sich die Lage entwickeln wird, davon abhalten lassen, eine neue Klassik-​Abo-​Reihe auf die Beine zu stellen. Eine Reihe, die – wie es Scheuermann formuliert – einerseits eine Ermutigung für die Musiker sein soll, andererseits ein Angebot für alle Musikbegeisterten. Ein mutmachendes Angebot zur richtigen Zeit.

