Fußball-​Bezirkspokal: TV Weiler im Halbfinale

Foto: Caliskan

Der Fußball-​A-​Ligist TV Weiler ist durch einen 4:3 (2:1)-Heimsieg über den Bezirksligisten SSV Aalen in das Bezirkspokal-​Halbfinale eingezogen. Schluss im Viertelfinale ist dagegen für den TV Straßdorf und die SG Bettringen.

Mittwoch, 06. Oktober 2021

Alex Vogt

31 Sekunden Lesedauer



Sowohl der TV Straßdorf aus der Kreisliga A, Staffel I, als auch der Bezirksligist SG Bettringen haben am Mittwochabend vor heimischem Publikum deutliche Niederlagen hinnehmen müssen. Während sich die Straßdorfer in ihrer Viertelfinal-​Begegnung der TSG Nattheim mit 0:4 geschlagen geben mussten, hatte die SGB in der Runde der letzten acht gegen die TSG Hofherrnweiler II mit 1:5 das Nachsehen. Das letzte noch ausstehende Viertelfinale bestreiten am 21. Oktober der TV Neuler und die Sportfreunde Lorch.





Die Spielberichte der drei Pokalpartien an diesem Mittwoch lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 7. Oktober.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



133 Aufrufe

125 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen