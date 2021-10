Florian Bieg verfolgt seine Kandidatur in Heubach nicht weiter

In Heubach bewerben sich auf dem Stimmzettel sieben Männer um die Nachfolge von Bürgermeister Frederick Brütting. Am Mittwoch, 6. Oktober ging die erste von zwei offiziellen Kandidatenvorstellungen in der Stadthalle über die Bühne. Dabei ließ einer der sieben allerdings bekannt geben, dass er jetzt doch nicht mehr gewählt werden möchte.

Donnerstag, 07. Oktober 2021

Gerold Bauer

Im Rennen sind also noch Helmut Dannecker, Dr. Joy Alemazung, Jörg Pfisterer, Christian Joswig, Tayfun Türkyilmaz und Wolfgang Schurr. Gut 300 Personen verfolgten ihre Vorstellung live im vollbesetzten Saal. Außerdem konnten die rund 8000 Wahlberechtigten die Veranstaltung zeitgleich im Internet sehen und hören. Im Stadtteil Lautern wird diese Veranstaltung heute wiederholt. Gewählt wird am 17. Oktober; falls notwendig - weil keiner im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erzielt - erfolgt am 31. Oktober ein weiterer Urnengang.







