Nobelpreis: Neue Spielregeln für die Chemie

Der Chemie-​Nobelpreis geht an einen Deutschen und einen Amerikaner. Sie haben unabhängig voneinander neue Katalysatoren entwickelt, die die Chemie effizienter und umweltverträglicher machen. Ein wichtiges Einsatzgebiet sind neue und besser verträgliche Medikamente.

Nach dem Physik-​Nobelpreis für den Hamburger Klimaforscher Klaus Hasselmann geht auch der diesjährige Chemie-​Nobelpreises zur Hälfte an einen deutschen Wissenschaftler. Benjamin List vom Max-​Planck-​Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr teilt sich den Preis mit dem US-​Forscher David MacMillan. Wir beantworten die wichtigsten Fragen dazu.

