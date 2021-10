Waldstetten: Einbruch in Rathaus

Ins Rathaus Waldstetten ist in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Freitag, 08. Oktober 2021

Thorsten Vaas

21 Sekunden Lesedauer



Die Einbrecher hebelten nach Angaben der Polizei ein Fenster des Interimsrathauses in der Bettringer Straße auf und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Dort durchsuchten sie mehrere Schubladen und Schränke, wobei sie Bargeld entwendeten. Die Einbrecher hinterließen einen Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro.

