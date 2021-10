Auf die Feuerwehren ist Verlass

Bei trockenem Herbstwetter mit angenehmen Temperaturen fand am Samstag in Göggingen die jährlichen Abnahme des Leistungsabzeichens der Feuerwehren des Ostalbkreises statt.

Rund ums Feuerwehrhaus und den Wasserturm hatten sich insgesamt 16 Gruppen versammelt, um das Leistungsabzeichen in Gold oder Bronze abzulegen. Für das silberne Abzeichen hatte sich keine Wehr angemeldet. Nach der Begrüßung durch Kreisbrandmeister Otto Feil starteten die Gruppen zu ihren diversen Aufgaben. Diese bestanden unter anderem darin, eine Wasserversorgung aufzubauen, einen Löschangriff auf ein brennendes Objekt durchzuführen, einen Schaumangriff auf brennenden Kraftstoff zu erledigen, Personen aus verunfallten Fahrzeugen zu retten, was von 10 Schiedsrichtern mit Argusaugen beobachtet wurde. Mehr darüber steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

